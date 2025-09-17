Conte incorona Guardiola: "Per me è il miglior allenatore al mondo! C'è una cosa incredibile..."
TuttoNapoli.net
Quanto è sorpreso dal fatto che Guardiola sia ancora a Manchester dopo 10 anni? Una domanda posta ad Antonio Conte, intervenuto oggi in conferenza stampa a Manchester alla vigilia del match contro il Manchester City. Di seguito la risposta dell'allenatore azzurro: "E' incredibile. L'atmosfera di Manchester magari è questa, anche Ferguson è stato tanti anni al Manchester United.
Questo significa che c'è una fantastica sinergia tra lui, il club e i giocatori. Stare in un posto per 10 anni è molto difficile perché ogni anno devi trovare nuove energie e mettere questa energia coi calciatori, i nuovi e quelli che già c'erano. Per me Guardiola è il miglior allenatore al mondo".
Pubblicità
Le Interviste
Copertina Beukema: “Sto bene, pronto per Manchester! Che emozione il gol a Firenze. Sulla Champions…” di Francesco Carbone
Le più lette
Prossima partita
18 set 2025 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Manchester City
|Napoli
In primo piano
Rileggi liveConte in conferenza: "Massima umiltà, siamo alunni che sfidano i maestri! Meret? Recuperato. Su KDB, McT e Hojlund..."
Rileggi liveDi Lorenzo in conferenza: "Proveremo a fare la partita! Curiosi di vedere a che livello siamo. Su Haaland e Doku..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: lo scandalo del baby pensionato, la squallida campagna anti-Lucca, la storica frase di Conte e l'oggetto misterioso nella tasca di Buongiorno
Redazione Tutto Napoli.netRileggi liveFiorentina-Napoli 1-3 (De Bruyne 6', Hojlund 14', Beukema 50', Ranieri 79'): passa il Napoli al Franchi!
Fabio TarantinoRileggi liveConte in conferenza: "Primo momento verità con le rotazioni, voglio pazienza con i nuovi! Vice-Anguissa? Elmas duttile. Su Buongiorno e Milinkovic..."
Arturo MinerviniADL spegne i rumors: "Candidato alla Regione? Smentisco, con Meloni ho parlato di Calcio e Cinema"
Pierpaolo MatroneLe parole di Conte su Anguissa non sono una buona notizia per chi l'ha preso al Fantacalcio
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com