Conte incorona Guardiola: "Per me è il miglior allenatore al mondo! C'è una cosa incredibile..."

Quanto è sorpreso dal fatto che Guardiola sia ancora a Manchester dopo 10 anni? Una domanda posta ad Antonio Conte, intervenuto oggi in conferenza stampa a Manchester alla vigilia del match contro il Manchester City. Di seguito la risposta dell'allenatore azzurro: "E' incredibile. L'atmosfera di Manchester magari è questa, anche Ferguson è stato tanti anni al Manchester United.

Questo significa che c'è una fantastica sinergia tra lui, il club e i giocatori. Stare in un posto per 10 anni è molto difficile perché ogni anno devi trovare nuove energie e mettere questa energia coi calciatori, i nuovi e quelli che già c'erano. Per me Guardiola è il miglior allenatore al mondo".