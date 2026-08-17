Corbo: "Manna confermato fino al 2032, ha aiutato ADL ad accompagnare Conte alla porta"

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Antonio Corbo, nel suo editoriale sulle pagine de La Repubblica, si sofferma sul momento del Napoli e anticipa un'importante novità societaria: il rinnovo del direttore sportivo Giovanni Manna fino al 2032. Il giornalista evidenzia il ruolo svolto dal dirigente azzurro e il rapporto di fiducia instaurato con il presidente Aurelio De Laurentiis:

"Forte, incompleto, imperfetto. A sei giorni dall’inizio del campionato, a 18 dalla chiusura del mercato il Napoli si presenta come il più credibile rivale dell’Inter. Si racconta in tre aggettivi ma ha un vantaggio: si conoscono i nomi dei personaggi chiamati a risolvere le contraddizioni di questa estate troppo calda per non creare confusione. Il primo è Aurelio De Laurentiis, in giro per le Eolie su una barca affollata e di grande comfort. In costante contatto con Giovanni Manna, l’ha confermato fino al 2032 per il suo dinamismo, ma anche per un ruolo svolto bene. Si è reso invisibile mentre il presidente accompagnava piano piano Antonio Conte all’uscita come fosse l’operazione più semplice del calcio. Troncare un rapporto così impegnativo, risparmiare una ventina di milioni di ingaggi vari, riprogrammare il club".