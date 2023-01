Da Roma: “Kvara sarebbe potuto essere giallorosso, c'è tanto rammarico”

Alessandro Austini, giornalista de Il Tempo, è intervenuto a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show

Alessandro Austini, giornalista de Il Tempo, è intervenuto a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show: "La Roma adesso ha iniziato a girare da quando è scesa un po' la pressione sulle spalle della squadra. C'è maggiore serenità rispetto ai giorni precedenti Roma-Napoli. Il caso Zaniolo non si risolverà prima del Maradona, non credo giocherà contro gli azzurri e se giocherà ancora nella Roma nei giorni successivi alla sfida in Campania. Una Roma arroccata come all'andata? Molto probabile, non credo che Mourinho cambierà la fisionomia della propria squadra. Poi ogni gara ha la propria storia.

La Juventus è stata massacrata al Maradona e la Roma farà di tutto per non scoprire il fianco all'ex Spalletti. Mourinho farà di tutto almeno per non perderla, anche se la gara non è decisiva per la classifica di ambedue le squadra. Quella dell'andata fu una sconfitta di Mourinho, che rinunciò a giocare ed ebbe troppo timore del Napoli. Pensò che lo 0-0 sarebbe stato accolto come un successo, ma poi gli azzurri vinsero con merito. Ora ha un Dybala in più e un Abraham rigenerato. Wijnaldum sarà ancora assente, così come assente sarà lo squalificato Celik. Al suo posto probabile El Shaarawy.