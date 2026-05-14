Dal Belgio: "De Bruyne diverso da Lukaku. Fa altri ragionamenti"

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Sacha Tavolieri, giornalista, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Lukaku era veramente parte del progetto Conte. Quindi senza Conte non so se le cose possono restare le stesse. Per De Bruyne la situazione è molto diversa. Lui si trova molto bene al Napoli. Anche la sua famiglia si trova molto bene. Non ragiona da solo in modo individualista o egoista. Non è un calciatore così”, le sue parole.