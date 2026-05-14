Sabatini: "Caos calendari, zero rispetto per tifosi e squadre. Dico una cosa"

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Il giornalista Sandro Sabatini ha rilasciato un’intervista a Siamo Tutti Allenatori, in diretta su Radio Marte: “La diatriba tra Prefetto di Roma e Lega Serie A sul derby? Tutto parte da un errore della Lega, quello di giocare senza prevedere che c’è la finale degli Internazionali di tennis. Non aver tenuto conto di questa cosa è roba da dilettanti. La situazione coinvolge dieci squadre di cui quattro giocheranno in trasferta, non c’è stato rispetto per i tifosi e tutti quelli che lavorano nel mondo del calcio, compresi quelli dell’informazione. La situazione poteva essere evitata. Poi c’è la possibilità che Mattarella sia al Foro Italico per la finale e quindi c’è maggiore attenzione, il Prefetto non lo farebbe passare dove si prendono a sassate gli ultras”.

“La Lega si impunta per non giocare lunedì sera, ma la Lega Calcio si sta mettendo contro il governo attraverso il Tar del Lazio. Quando sono uscite le italiane dalle coppe avrebbero dovuto invertire 37esima e 38esima giornata di campionato. Non si può giustificare il fatto di aver assistito ad un problema che prima o poi sarebbe uscito fuori. Giocare il derby di domenica sera? Il problema è che non possono ‘spostare’ Sinner, al massimo può essere spostato alle 17.30. Già se avesse cominciato alle 16 sarebbe stato possibile far disputare il derby in serata”.