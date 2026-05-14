Sindaco Manfredi: "ADL? Con passione e capacità si vince. Come ha fatto lui"

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Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione “Forza Napoli Sempre”. Diversi i temi toccati dal primo cittadino, a partire dalla prossima cittadinanza onoraria che sarà assegnata al presidente del Napoli: “Assegneremo entro o subito dopo l’estate la cittadinanza onoraria di Napoli ad Aurelio De Laurentiis. C’è stato – ha confermato il sindaco Manfredi a Radio Marte - anche l’ordine del giorno del Consiglio Comunale che ha confermato questa volontà di conferire.

Adesso ci sarà un iter amministrativo, ma siamo in dirittura finale. Sono molto contento di conferirgli la cittadinanza perché De Laurentiis ha portato un metodo di gestione della società a Napoli, che è fatto di grande passione ma anche di grande capacità manageriale. Siamo convinti che nella nostra città quando si mettono insieme passione e capacità di organizzare e gestire, si diventa vincenti. Questo è il suo più grande merito, oltre ai risultati sportivi estremamente significativi che ha raggiunto, ovvero la vittoria di due scudetti. E’ un merito gli va riconosciuto, ritengo che sia assolutamente giusto assegnare questa onorificenza partendo da una considerazione: nei fatti De Laurentiis è già cittadino di Napoli, avrà ora anche un riconoscimento ufficiale”.