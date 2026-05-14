Maresca sul calcio italiano: "Siamo sempre convinti di essere i migliori"

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Enzo Maresca, ex allenatore del Chelsea con cui ha vinto Conference e Mondiale per Club, oggi fermo e accostato al Napoli ma anche al City per la prossima stagione, ha parlato a Sky Sport: "Mi piacerebbe tornare in Italia o resto in Premier? Sono in Inghilterra da 7-8 anni, mi trovo benissimo, ma il lavoro dell'allenatore ti porta ad andare dove c'è una situazione ideale per te e questo può essere anche l'Italia. Per ora non so ancora cosa accadrà, vedremo dove andrò. A casa sto bene ma non per tanto tempo (ride, ndr).

Crisi del calcio italiano? Quando c'è qualcosa che non va c'è sempre più di un motivo. C'è bisogno a livello culturare di cambiare qualcosa. Continuo a sentire che non ci sono talenti giovani ma non è vero, serve solo coraggio nel farli giocare. Il giovane poi sbaglia come un veterano. Io con i giovani mi sono trovato benissimo sia al Chelsea che in altre esperienze all'estero o al City U23. Ripeto, tutti sbagliano. E poi siamo orgogliosi, ci difendiamo sempre e non impariamo dagli altri. Siamo sempre convinti che le cose che facciamo noi sono le migliori, ma non è così. Bisognerebbe capire cosa fanno altrove, invece pensiamo sempre di essere i migliori. Invece noi possiamo imparare tanto anche dagli altri".