Fabbroni riprende De Bruyne: "Un campione non dovrebbe parlare così in pubblico"

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Il giornalista Mario Fabbroni bacchetta Kevin De Bruyne per il suo attacco ad Antonio Conte: argomenti da tenere all'interno dello spogliatoio

Il giornalista Mario Fabbroni è intervenuto sulle frequenze di Radio Napoli Centrale nel corso di Un Calcio alla Radio, per parlare dei temi principali in casa Napoli: "Curiosamente ogni volta che un giocatore va all'estero i giocatori parlano ai loro giornalisti. Stellini ha risposto ciò che pensava lo staff tecnico. Da che parte sto? Un campione come De Bruyne non dovrebbe dire certe cose in pubblico. Sono situazioni che si affrontano all'interno del perimetro squadra. Deve essere sempre d'esempio a tutti gli altri. Non mi piacciono queste esternazioni. Ci sono state incrinature tra Conte e De Bruyne, penso a quando lo tolse contro il Manchester City e lo tira fuori contro il Milan dopo il rigore.

Allegri viene per ristabilire un certo status societario. Deve recuperare tutto ciò che è recuperabile. Che Napoli mi immagino? L'arrivo di Rabiot lo vedo più probabile di Vlahovic. Anguissa è uno dei primissimi in lista di sbarco; anche Lukaku, è un giocatore con un ingaggio importante. Oggettivamente sarà un tipo di mercato in cui se ci sarà l'occasione da cogliere, si può fare qualche sforzo. Non invidio Manna, perché deve sentire valutazioni e agire con grande velocità. Serve concretezza in uscita. Il dopo Conte non sarà così simpatico. Ad esempio, Lucca è borderline. La voglia di piazzarlo altrove è più forte di trattenerlo. Bisogna tener conto di una minusvalenza su di lui".