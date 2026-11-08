De Bruyne in discussione, Scotto lo difende: "E' il gioco di Allegri che non lo esalta..."

Napoli, Giovanni Scotto analizza la crisi degli azzurri in vista della Lazio e difende De Bruyne: il belga non sarebbe valorizzato dal gioco.

Il Napoli deve ritrovare sé stesso prima ancora di pensare alla classifica. È il pensiero del giornalista Giovanni Scotto, che ha analizzato il momento della squadra di Massimiliano Allegri in vista della sfida contro la Lazio: "Napoli-Lazio è intrecciata un po’ con Inter-Como. Ma gli azzurri ora non sono in grado di guardare avanti, ma devono guardare più dentro sé stessi, perché sono più vicini alla zona bassa che a quella alta. I numeri confermano una crisi, ma un’eventuale vittoria con la Lazio potrebbe dare una boccata d’ossigeno".

Scotto difende De Bruyne: "Può permettersi di non sentirsi a suo agio"

Nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero, Scotto ha poi preso posizione sulle critiche rivolte a Kevin De Bruyne: "De Bruyne ha fatto degli sforzi per dimostrare il suo affetto e il suo impegno per il Napoli. È rientrato prima dalle vacanze per la festa del centenario, si vede impegno in campo. Lui è tra i migliori giocatori over 30 del mondo con Ronaldo, Messi e Kane. Penso possa permettersi di non sentirsi a suo agio in una squadra che per gioco non lo esalta".