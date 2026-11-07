Futuro Allegri, Pedullà: “Contratto faraonico, ADL non vuole cambiare ma aspetta il campo”

Alfredo Pedullà analizza il futuro di Allegri e la visita di De Laurentiis a Castel Volturno: decisiva la risposta della squadra contro la Lazio.

Il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà, tramite un video sul suo canale YouTube, ha analizzato il momento delicato del Napoli alla vigilia della sfida contro la Lazio, soffermandosi sulle tensioni emerse dopo la sconfitta di Porto e sul futuro di Massimiliano Allegri. Pedullà ha sottolineato l'importanza della risposta dello spogliatoio, commentando anche la presenza del presidente Aurelio De Laurentiis a Castel Volturno e tracciando un parallelo con la situazione dell'Atalanta.

Pedullà: "De Laurentiis a Castel Volturno? È la visita della disperazione"

"Inutile fare troppi giri di parole: le partite di domani del Napoli e dell'Atalanta sono molto pesanti. Entrambe le società non vorrebbero cambiare, anche perché gli allenatori hanno contratti triennali molto pesanti. Lo spogliatoio è d'oro: ti devono seguire tutti, devono essere tutti con te. In questo turno sarà questo a fare la differenza, non più la tattica. Vediamo cosa hanno trasmesso e ricucito. Spalletti ha scelto il muso duro, mentre le strade di Napoli e Atalanta sono più o meno le stesse, anche per infortuni e diffidenza.

La differenza è che il Napoli ha fatto esplodere tutta la rabbia dopo il Porto. Bastava mettere il tappo e sigillare le parole in sala stampa dopo le dichiarazioni di Allegri, che non rimproverava nulla proprio per il timore di dire altro a pochi giorni dalla Lazio. Invece sono intervenuti Politano, Hojlund, McTominay e chissà chi altro... Domani vedremo se si sono ricompattati e come scenderanno in campo. Anche l'Atalanta ha assenze che pesano, ma non giustificano le prestazioni senza intensità. Inutile commentare chi giocherà, vediamo se si andrà tutti insieme in un'unica direzione".

Sulla presenza di Aurelio De Laurentiis a Castel Volturno

"È la visita della disperazione di chi ha fatto un contratto faraonico ad Allegri, non vuole cambiare e spendere altri soldi, ma deve capire gli umori. Gli umori si capiranno in campo, rispetto a quanto visto al centro sportivo. Non pensa ad altri allenatori, ma domani vuole capire se sono dalla sua parte tutti o quasi tutti", le parole di Alfredo Pedullà.