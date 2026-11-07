Futuro Allegri, Alvino: "Non rischia l'esonero, ADL è convinto sia l'uomo giusto"

Carlo Alvino difende De Bruyne e conferma la fiducia della società in Allegri. Poi il giudizio su Gattuso e i dubbi di formazione.

Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero, soffermandosi sulla situazione del Napoli, sul futuro di Massimiliano Allegri e sulle critiche rivolte a Kevin De Bruyne.

Alvino: "Allegri non rischia. De Bruyne può essere la soluzione"

Queste le sue dichiarazioni integrali: "Io difendo De Bruyne non per partito preso, ma mi sembra che Napoli e l’ambiente abbia bisogno di serenità e compattezza. Alimentare un malcontento è un gioco che non mi piace. Mi tengo il De Bruyne che gioca davanti alla difesa che funziona e che può dare una mano al Napoli. Non penso sia il problema, ma la soluzione. Allegri non rischia. La società è convinta, poi il calcio insegna che l’imprevedibilità la fa da padrone, e De Laurentiis è sicuro che sia l’uomo giusto. Poi è chiaro che le cose possono cambiare in fretta, soprattutto se dovesse arrivare una sconfitta pesantissima con la Lazio. Gattuso viene da una serie di fallimenti, ma vengono messi da parte per una grande classifica. Mentre quelli di Allegri vengono sempre rimarcati per una classifica deficitaria. La Lazio è comunque partita con un’eliminazione contro il Mantova in Coppa Italia, forse è stato lì lo switch. Sta facendo benissimo e io spero per Gattuso che possa finire bene, è una persona simpatica, a Napoli è stato trattato male, ma ha vinto la Coppa Italia. Io penso che l’unico dubbio di formazione che ha il Napoli è la presenza di Kevin De Bruyne da titolare. È in ballottaggio con Gilmour. I giocatori sono contati e la partita è importante, è una chiave di lettura importante nell’ottica di portare poi un giocatore di qualità nel secondo tempo".