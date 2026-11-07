Di Canio: "Allegri come Ancelotti, sa far convivere i campioni ma il Napoli non ne ha tanti!"

Paolo Di Canio analizza il momento complicato del Napoli e individua alcune analogie tra Massimiliano Allegri e Carlo Ancelotti. L'ex calciatore ritiene che il tecnico azzurro stia pagando anche le caratteristiche della rosa a disposizione: "Ha cominciato a essere gestore e al Napoli ha fallito, poi è tornato grande al Real. Max è bravo a far convivere campioni, ma ora non ne ha tanti. Il Napoli ha un gruppo a fine ciclo. E l'ambiente è elettrico".

Di Canio: "Quello che accade nello spogliatoio lo porti in campo"

Nell'intervista concessa a La Repubblica, Di Canio si sofferma anche sulle tensioni interne: "Una volta alla Juventus ci fu una lite tra Schillaci e Baggio. Quella stagione finimmo fuori dalle coppe dopo 27 anni. Quello che accade nello spogliatoio lo porti in campo". Infine, un elogio alla Lazio di Gennaro Gattuso, prossima avversaria degli azzurri: "Gattuso è credibile per un gruppo di ragazzi umili e affamati. Con lo stadio vuoto non hanno pressione se sbagliano, l'affetto i tifosi lo trasmettono in trasferta. Un mix paradossalmente perfetto. Questa Lazio sta diventando una cosa poetica eppure carnale. Prima o poi perderanno una partita".