Esonero Allegri? De Paola: “Garcia via facendo meglio, ma contratto da 30mln pesa"

Paolo De Paola critica la gestione dello spogliatoio da parte di Allegri e riflette sul suo futuro al Napoli in caso di mancata vittoria contro la Lazio

Il giornalista Paolo De Paola, intervenuto ai microfoni di Sportitalia, ha espresso forti perplessità sulla gestione dello spogliatoio da parte di Massimiliano Allegri, alla vigilia della delicata sfida tra Napoli e Lazio. De Paola ha inoltre richiamato il precedente esonero di Rudi Garcia, sottolineando il peso economico del contratto dell'attuale allenatore azzurro.

De Paola: "Allegri buon gestore? Anche alla Juventus litigò con tanti giocatori"

"Se Allegri non dovesse battere la Lazio? Garcia fu esonerato con più punti e meno gol subiti. Mi sembrerebbe strano, ma un contratto di tre anni vale 30 milioni lordi ed è difficile da sciogliere. Lo spogliatoio? Si dice che Allegri sia un buon gestore, ma già alla Juventus non gestì bene lo spogliatoio e litigò con fior di giocatori. Anche al Milan si è parlato di cinque ribelli e qui, per quanto vediamo, sta succedendo lo stesso. Dov'è questo gestore?", le parole di Paolo De Paola.