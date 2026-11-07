Pochi recuperi alti? Lezione di Gattuso: “Rido! Strategia è proprio baricentro alto e far lanciare…”

Ha vinto una squadra famelica? I dati dicono che la Lazio è l'ultima in classifica per recuperi alti: si può pressare meglio? Domande avanzate in conferenza stampa a Gennaro Gattuso, allenatore della Lazio, alla vigilia del big match contro il Napoli. Il tecnico biancoceleste ha risposto così, soffermandosi sulla questione tattica:

"Semplice questo dato qua, quando pressi bene le altre vanno in verticale, noi lo facciamo per non farli palleggiare. Un dato che mi fa ridere questo, mi interessa il baricentro, sennò se recuperiamo sempre alti andiamo subito in gol ogni volta. Le distanze e cose così. Le passeggiate di salute non si fanno mai, non lo devo ricordare nemmeno ai giocatori, sono i primi che hanno letto del Napoli in ritiro e che per loro sia una finale. La squadra è viva, questa settimana abbiamo spinto, abbiamo avuto due sedute molto dure, ma i calciatori sono pronti. Ora dobbiamo dimostrarlo domani e far parlare il campo".