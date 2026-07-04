De Bruyne, il papà: “Due gravi infortuni a 35 anni, ma ora si è completamente ripreso"

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Herwig De Bruyne prende le difese del figlio dopo le critiche ricevute ai Mondiali 2026 e parla delle sue condizioni fisiche e del futuro con il Belgio.

Il Belgio ha conquistato la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale dopo il successo, sofferto, contro il Senegal. Nonostante il passaggio del turno, la prestazione della squadra di Rudi Garcia ha alimentato critiche e polemiche, che hanno coinvolto anche Kevin De Bruyne. A difendere il centrocampista ci ha pensato il padre Herwig, intervenuto ai microfoni di HBVL, ridimensionando i giudizi arrivati nelle ultime settimane. Il fantasista belga è reduce da una stagione complicata al Napoli, condizionata anche da un infortunio che lo ha costretto a un lungo stop.

Le condizioni fisiche e il futuro con il Belgio

Herwig De Bruyne ha commentato così le critiche rivolte al figlio: "Non me ne preoccupo più. È così che funziona nel calcio. Se Kevin gioca una buona partita una settimana, viene osannato. Se la volta successiva gioca male, improvvisamente è considerato troppo vecchio. Sono istantanee di momenti specifici; non me ne preoccupo e metto quei commenti nella giusta prospettiva. Kevin non è solo in campo, ognuno deve fare la sua parte".

Il padre del trequartista ha parlato anche del futuro in Nazionale, lasciando intendere che ogni valutazione dipenderà soprattutto dalla tenuta fisica del giocatore: "Solo lui può prendere questa decisione. Dipenderà innanzitutto dal suo fisico e da come reagirà nei prossimi anni. Dopotutto, Kevin ha subito due gravi infortuni a 35 anni. Ora si è completamente ripreso, ma si vede che il suo corpo ha risentito di diciotto anni di calcio professionistico".