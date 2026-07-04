Trevisani su Allegri: “Farà il solito 352 con un calcio rivoltante. Altro che 4231 all’attacco…”
Riccardo Trevisani, giornalista, è intervenuto sulle frequenze di Cronache di Spogliatoio, commentando l'approdo di Massimiliano Allegri al Napoli: "Allegri? Anche i presidenti eccezionali come De Laurentiis possono sbagliare. Cosa mi aspetto? Conte ha fatto primo e secondo, tutti hanno detto che migliorò la Juve di Conte e quindi sotto il primo posto è fallimento per loro… Non lo so, leggo giocheranno 4231 un calcio pirotecnico con tanti attaccanti e qualità ma io credo giocherà un 352 con un calcio rivoltante come ha sempre fatto.
I tifosi del Napoli hanno vissuto un’era da Mazzarri che era divertente, faceva 3 gol a tutte le big, poi Benitez la crescita, Sarri meraviglioso e Spalletti che ha pure vinto spaccando tutto. Gli ultimi due anni non divertenti ma hanno vinto, ora si accetta la noia ma deve vincere. Non c’è altro discorso. A Milano c’erano le truppe cammellate per dire ha fatto quarto va bene, ma non l’ha fatto. Ora a Napoli dopo primi e secondi posti cosa diranno? "Il Napoli è forte, Allegri farà meglio di Conte in Champions, lui gestisce meglio la settimana e le partite ravvicinate, non le vive con un fastidio come Conte ma fa primo e secondo in Serie A”.
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