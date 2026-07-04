Trevisani su Allegri: “Farà il solito 352 con un calcio rivoltante. Altro che 4231 all’attacco…”

vedi letture

Riccardo Trevisani commenta l'arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli ed il paragone con Antonio Conte e i suoi due anni a Napoli

Riccardo Trevisani, giornalista, è intervenuto sulle frequenze di Cronache di Spogliatoio, commentando l'approdo di Massimiliano Allegri al Napoli: "Allegri? Anche i presidenti eccezionali come De Laurentiis possono sbagliare. Cosa mi aspetto? Conte ha fatto primo e secondo, tutti hanno detto che migliorò la Juve di Conte e quindi sotto il primo posto è fallimento per loro… Non lo so, leggo giocheranno 4231 un calcio pirotecnico con tanti attaccanti e qualità ma io credo giocherà un 352 con un calcio rivoltante come ha sempre fatto.

I tifosi del Napoli hanno vissuto un’era da Mazzarri che era divertente, faceva 3 gol a tutte le big, poi Benitez la crescita, Sarri meraviglioso e Spalletti che ha pure vinto spaccando tutto. Gli ultimi due anni non divertenti ma hanno vinto, ora si accetta la noia ma deve vincere. Non c’è altro discorso. A Milano c’erano le truppe cammellate per dire ha fatto quarto va bene, ma non l’ha fatto. Ora a Napoli dopo primi e secondi posti cosa diranno? "Il Napoli è forte, Allegri farà meglio di Conte in Champions, lui gestisce meglio la settimana e le partite ravvicinate, non le vive con un fastidio come Conte ma fa primo e secondo in Serie A”.