Sosa: "Allegri ha già una rosa importante in mano, inferiore solo all'Inter"

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Il Pampa Sosa spende parole importanti per i calciatori del Napoli e spera nella permanenza di Lukaku e De Bruyne: si parte dietro solo all'Inter di Chivu

Roberto 'El Pampa' Sosa, ex calciatore azzurro, ai microfoni di Tele A nel corso di 'A Tutto Napoli' ha parlato della rosa su cui potrà contare Massimiliano Allegri nella sua avventura al Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "Allegri avrà a disposizione nel Napoli una squadra importantissima, perché Hojlund è un attaccante tra i migliori in Europa. Io mi auguro che possa essere riconfermato De Bruyne, questo Lukaku che stiamo vedendo, che secondo me le sue quotazioni possono cambiare da settimana in settimana.

Bisognerà vedere cosa si farà in porta, bisognerà confermare e recuperare certi difensori a centrocampo con McTominay, il Napoli sta messo bene e farà mercato. Quindi quello che ha a disposizione Max Allegri ce l'ha solo Chivu, probabilmente. Bisogna vedere la Roma che mercato farà, quindi il Napoli parte secondo me per fare un campionato da vertice, per arrivare tra le prime quattro e perché no magari puntare anche allo scudetto contro l'Inter. Perché secondo me è dietro solo all'Inter".