Sassuolo, l’ex ds: “Allegri è un esteta! Ama il bel calcio e tira fuori il meglio dai giocatori”

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Giovanni Rossi, ex direttore sportivo del Sassuolo, elogia Massimiliano Allegri e racconta il modello del club emiliano come esempio virtuoso

Giovanni Rossi, ex direttore sportivo del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare di Massimiliano Allegri, tracciandone un profilo molto positivo sia umano che professionale: “E’ una delle persone più estete che conosco, nel senso che ama le belle cose e difficilmente, quando uno ama le belle cose, non ama il bel calcio. Max è capace di tirare fuori il meglio, di capire se sono ancora di primissimo livello”.

Il modello Sassuolo e la crescita degli allenatori

Nel corso della chiacchierata, Rossi ha poi sottolineato il valore del progetto Sassuolo come ambiente ideale per la crescita di tecnici e calciatori, ricordando come il club abbia contribuito al percorso di allenatori come Allegri, Di Francesco, De Zerbi, Dionisi e l’attuale Alberto Aquilani, oltre a figure come Pioli e Mandorlini: “Sassuolo è sempre stato un contesto sano", ha affermato. Parlando proprio di Aquilani, Rossi ha espresso grande fiducia nel suo futuro: “Ha personalità, è un ragazzo intelligente, capisce il calcio, si fa seguire dai propri giocatori”.