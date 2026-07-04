Hamsik esalta Zielinski: “Uno dei calciatori più talentuosi mai visti in carriera”
Intervistato da TVPSport.pl, l’ex capitano del Napoli Marek Hamsik ha ricordato con grande stima il suo ex compagno di squadra Piotr Zielinski, oggi in forza all’Inter. Il centrocampista slovacco ha ripercorso gli anni condivisi all’ombra del Vesuvio, sottolineando la crescita e il valore tecnico del giocatore polacco, diventato negli anni un punto di riferimento sia in Serie A sia con la propria Nazionale.
Hamsik su Zielinski e i talenti del calcio polacco
Nel suo intervento, Hamsik ha espresso un giudizio estremamente positivo su Zielinski, evidenziandone qualità tecniche e intelligenza tattica: "È uno dei calciatori più talentuosi che abbia mai incontrato e visto nella mia carriera. È un giocatore che sa giocare molto bene con entrambi i piedi, con un'incredibile visione del gioco e intelligenza calcistica. Era subito ovvio che aveva tutte le carte in regola per giocare alla grande. Ha avuto una grande carriera e insieme abbiamo trascorso momenti fantastici, ci capivamo molto bene. Piotr Zieliński e ovviamente Robert Lewandowski, la Polonia ha due fenomenali giocatori di livello mondiale".
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