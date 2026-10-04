De Bruyne show, Pedullà punge: "Non è il gemello! Se al Napoli non si gioca nel modo giusto..."

Alfredo Pedullà su Antonio Vergara e Kevin De Bruyne: dalle Nazionali arrivano segnali chiari sui motivi del basso rendimento nel Napoli

Le prestazioni dei giocatori del Napoli con le rispettive Nazionali stanno offrendo indicazioni importanti anche in chiave azzurra. Antonio Vergara ha mostrato personalità e qualità all'esordio con la maglia dell'Italia, mentre Kevin De Bruyne conferma con il Belgio di poter essere ancora decisivo se inserito in un contesto adatto alle sue caratteristiche. Segnali che inevitabilmente riportano l’attenzione anche sulle scelte e sull’identità tattica della squadra di Massimiliano Allegri.

Il giornalista Alfredo Pedullà, tramite un video sul suo canale YouTube, ha analizzato proprio il rendimento dei due calciatori e il modo in cui vengono utilizzati nel Napoli. Di seguito le sue parole: "Vergara è entrato ed era indiavolato. E’ entrato benissimo, sereno, serio, con qualità. Poi penso a Firenze, non entra quando nel Napoli dovrebbe essere un titolare fisso. Ma se non entra neanche mezz’ora è un problema.

Poi De Bruyne è ancora De Bruyne, non è il cugino! Non è il gemello diverso. Direte che affrontava la Turchia, ma pure il Napoli mica affronta sempre grandi squadre. Probabilmente non è utilizzato bene, probabilmente va impiegato diversamente. E’ un altro titolare! Bisogna fare copia incolla della mentalità del Belgio, le prestazioni dipendono da quella mentalità! Se non c’è il modo di giocare giusto anche i grandi talenti possono risentirne e risentirsi. Per il Napoli arrivano tracce nitide dalle nazionali. Poi se vedremo il gemello allora significa che la colpa è di chi non li utilizza bene e non li valorizza come dovrebbe”.