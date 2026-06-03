De Canio non ci sta: “Criticare Allegri è un’assurdità incomprensibile!”

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L’ex allenatore ha sottolineato l’importanza di riconoscere i risultati e la gestione dei momenti difficili da parte del tecnico livornese.

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Luigi De Canio ha commentato l’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli, difendendo con decisione il tecnico dalle critiche ricevute in queste settimane. Secondo l’allenatore, mettere in discussione una figura come quella di Allegri sarebbe ingiustificato, soprattutto alla luce del suo percorso e dei risultati ottenuti nel corso della carriera. De Canio ha sottolineato come, al di là dei gusti sullo stile di gioco, sia fondamentale riconoscere la capacità di un tecnico di gestire situazioni complesse e spogliatoi di alto livello: “Criticare un uomo e un allenatore come Allegri è un delitto. È un’assurdità incomprensibile”.

De Canio: “Serve rispetto per i risultati e la carriera di Allegri”

Nel suo intervento, De Canio ha evidenziato anche le qualità umane e professionali dell’allenatore livornese, soffermandosi sulla sua capacità di mantenere equilibrio e autorevolezza anche nei momenti più delicati. Un approccio che, secondo l’ex tecnico, dovrebbe essere maggiormente valorizzato nel giudizio complessivo. “Se uno non bada anche a queste cose vuol dire che o è disattento o è prevenuto, e questa è una sciocchezza che non ha senso”.