De Paola: "Allegri spero che nei prossimi 3 anni dimostri qualcosa e vinca"

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Alla radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà, è intervenuto il giornalista Paolo De Paola, che ha iniziato dalla questione ct: "La scelta di Conte è subordinata all'ingaggio. E si lavora sulla Serie A che intervenga. All'epoca Conte fu pagato in parte dallo sponsor Puma, magari la Lega Serie A può aiutare con uno sponsor. In questo lavoro ci starà di mezzo anche De Laurentiis, che ha spostato questo percorso. C'è anche la carta Mancini, che però si è bruciato tradendo l'Italia per l'Arabia. Per uscire da questo pantano mi piacerebbe il trittico Malagò-Maldini-Conte".

Dybala deve trovare un accordo con la Roma? "Deve rimanere. Credo sia legato tutto al suo impiego. Sa che non può dare il 100% tutte le partite, sarà un impiego da leader nelle partite che contano, o in corsa. E la cifra deve essere proporzionata a questo".

A chi manderebbe un messaggio ora? "Ad Allegri, che è formidabile. Ho un'ammirazione, perché riesce ad estorcere un contratto di 3 anni a 5 mln a stagione, che lo portano a guadagnare negli ultimi anni 55 mln di euro, dove non ha vinto nulla. Spero che nei prossimi 3 anni dimostri qualcosa e vinca. Mi dicono come si fa a discutere lui, ma ha vinto qualcosa 7 anni fa...Un allenatore lo si giudica per gli ultimi anni, non per 7 anni fa. Non avrei scelto al Napoli come successore di Conte uno come Allegri, poi magari ora. Non capisco i tre anni di contratto. Vuol dire una strategia lunga, che ha in mente ADL con lui? Ad oggi mi sfugge. Vedremo".

Ibrahimovic attacca CR7: "Ci vuole il lettino dell'analista, immediatamente (ride, ndr). Ha descritto se stesso".

Che dice in merito alle proteste contro Lotito? "Lo ripeto da sempre, Lotito è stato per lungo tempo uno che ha dominato il calcio italiano, ha cominciato a sbagliare tutto quando, preso dall'ego, si è ritenuto indispensabile per la sua società e punto fisso tale da poter fare qualunque cosa. Non è neanche questo fenomeno di conoscenza che ha esportato come immagine. Ha sempre perso soldi con i calciatori con cui è entrato in rotta di collisione, ha sbagliato nelle intromissioni sul sistema calcio e non solo. Devi convincere la gente con i fatti, e ADL con i fatti gli è stato nettamente superiore".

Leao-Goncalo Ramos la nuova coppia gol del Milan? "Lo vedo molto serio, concentrato, non indugia mai sull'estetica col Portogallo. Se è cambiato come sembra lo si può tenere, ma deve essere continuo così. Il mio giudizio rimane negativo, ma lo sto vedendo sul pezzo ora. Se certi giocatori attuano certe strategie per strappare un contratto, dico di sì. Ma per me negli anni ha dimostrato di non essere affidabile e strappa la prestazione solo quando devi decidere se tenerlo o meno".