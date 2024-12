Podcast De Paola: "La Juve crea più del Napoli? I dati vanno letti in un altro modo..."

A Maracanà, trasmissione di TMW Radio, ha parlato il direttore Paolo De Paola.

Il Napoli rischia col Genoa?

"La Juve crea più occasioni del Napoli? I dati vanno letti in un altro modo. Di sicuro non crea molto".

Che dice del nuovo patron del Genoa?

"Non ne sappiamo molto. Ci sono anche compagnie aeree low cost che sono improvvisamente decollate e non sappiamo il loro vero patrimonio. Attorno al Genoa c'è stata fibrillazione, adesso c'è questo nuovo proprietario a cui facciamo gli auguri ma sono tutte operazioni non chiare, soprattutto agli occhi dei tifosi".

Milan, col Verona ultima spiaggia per Fonseca?

"L'ultima persona che può andare in una situazione incandescente è Allegri. Lui avrebbe bisogno di nuovi giocatori e del suo Milan non c'è più nulla. Sono contro le ipocrisie. Mi piace Fonseca per questa operazione verità. Ma quando dai fiducia a Jimenez e tieni fuori Hernandez, non puoi dire che non hai problemi con lui. Non è vero, è un problema per lo spogliatoio. Insisterei con questo esperimento e con l'operazione verità. Mi domanderei piuttosto: ma se il mercato a gennaio dice che vuole assolutamente Danilo e la Juve vuole assolutamente Tomori, né Motta né Fonseca ci stanno capendo nulla se vengono chiesti questi giocatori. Mi sembra che questa identità difensiva deve avere un punto di caduta, ma non lo vedo in Milan e Juve".