Del Genio: "Ho letto una notizia di mercato, quindi pessimismo su Lukaku?"

Il giornalista di Canale 8 Paolo Del Genio è intervenuto a Linea Calcio tracciando un bilancio di questo finale di anno: "Lucca per Castellanos dalla Lazio? La notizia recita che il Napoli avrebbe addirittura proposto questo scambio, ma io ho seri dubbi. L'unica cosa che penso, se è vero come scambio, è che per Lukaku sono pessimisti? Non una settimana o dieci giorni, forse non sono convinti che Lukaku torni quello che era e allora si fidano di più di Castellanos, altrimenti lui non viene a fare il terzo visto che alla Lazio fa il titolare".

"Se per Lukaku non sono convinti che le cose possano andare bene in tempi stretti, Castellanos è un ottimo giocatore, tiene palla, fa salire palla ed è molto più adatto di Lucca per fare cose simili a quelle che sta facendo Hojlund. Un altro come lui non c'è e quindi serve uno che faccia il vice-Hojlund che ormai è imprescindibile ma comunque ogni tanto dovrà riposare. Con Lucca c'è uno sbalzo troppo evidente, però. Ecco perché si fanno valutazioni ed ecco perché Lucca entra solo nel finale".