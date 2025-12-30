Del Genio: "Quante novità dopo Bologna, alcune meno evidenti. Visto Elmas?"
Il giornalista di Canale 8 Paolo Del Genio è intervenuto a Linea Calcio tracciando un bilancio di questo finale di anno: "Questo è un momento molto buono, si è avuta questa nuova reazione con nuove soluzioni. Oltre a quella dopo Bologna con la difesa a tre sono state introdotte altre novità. Non si può parlare solo di numeri. Alcuni aggiustamenti sono visibili, come Hojlund e Neres vicini e utili, altri meno, come Elmas che gioca pochi palloni ma ha un significato profondo per gli altri.
Anche con la Cremonese tante azioni e si poteva segnare di più. Io e Conte su una cosa siamo uguali, siamo ansiosi, e anche io come lui penso che il 2-0 porta comunque ansia perché basta una mischia e poi soffri. Invece col 3-0, statistiche alla mano, non si rimonta quasi mai".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Lazio
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro