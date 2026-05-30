Guardiola ct della Nazionale? Donnarumma: "Non ci ho parlato ma so che voleva fermarsi"

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Donnarumma commenta Guardiola: il futuro ct dovrà rilanciare l'Italia.

Dopo la conferenza stampa di ieri del ct Silvio Baldini oggi è stato il turno di Gianluigi Donnarumma. Il portiere della Nazionale italiana è intervenuto nella sala stampa di Coverciano in vista delle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia e, tra i tanti temi toccati, ha parlato anche di quello che dovrà essere il futuro Commissario Tecnico della Nazionale ialiana.

Tra i nomi in lizza, da Mancini a Conte passando per Ranieri, il nome più suggestivo resta quello di Pep Guardiola, che proprio pochi giorni fa si è separato dal Manchester City dopo un'esperienza durata dieci anni e adesso libero da vincoli contrattuali. Della possibilità di vedere il tecnico catalano sulla panchina azzurra ha parlato lo stesso Donnarumma, il quale ha glissato sulla domanda pur sottolineando come la volontà di Guardiola potrebbe essere quella di fermarsi. Queste le parole del portiere: "Con il mister sono stato bene, ha fatto la storia al City e speravo potesse continuare. Ma la sua volontà era quella di fermarsi. Non ho parlato con lui della possibilità di allenare la Nazionale, le scelte non spettano a me ma al nuovo presidente. Sicuramente chi verrà dovrà dare tutto per la maglia azzurra e per raggiungere determinati obiettivi".