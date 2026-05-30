Del Genio: "Dire 'allenatore vincente' è una fesseria! Anche la salvezza è una vittoria"

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Il giornalista Paolo Del Genio commenta l'arrivo di Max Allegri al Napoli e la sua etichetta di "allenatore vincente", ampliando il discorso in generale

Il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Canale 8 nel corso della trasmissione Linea Calcio, ha parlato dei temi attuali in casa Napoli a partire dalla scelta di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore. Queste le sue dichiarazioni: "Allenatore vincente? L'allenatore vincente è una grande fesseria, ma non per Allegri. È in assoluto una fesseria. A fine carriera si può tirare un bilancio e dire se un allenatore ha vinto tanto, ma quando stanno lavorando gli allenatori...

manco Guardiola si può dire che è vincente, perché tutti gli allenatori in ogni partita, in ogni momento, in ogni stagione, possono perdere. Poi l'altra cosa importante da ricordare: vincente che significa? Se utilizziamo la parola solamente in relazione ai trofei, è chiaro che dobbiamo avere che organici hanno avuto a disposizione. Perché mi dovete dire Italiano - tanto per fare un esempio - che doveva vincere col Bologna? Ha vinto un Coppa Italia ed è già un miracolo, ha fatto delle promozioni e sono vittorie, le salvezze sono vittorie. Fabregas quest'anno è arrivato in Champions ed è una super vittoria: fin qui ha zero trofei ma è un vincente perché prende una squadra dal 12esimo posto e la porta quarta. Queste sono vittorie".