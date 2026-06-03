Demme: "Mi manca Napoli! Vincere dopo 33 anni incredibile ed indimenticabile..."

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L'ex Napoli Diego Demme parla di Napoli, del suo presente ma anche del futuro

Intervistato da Lacnews24.it, l'ex azzurro attualmente all'Hertha Berlino, Diego Demme, dalla Calabria ha parlato anche dell'esperienza napoletana ripercorrendo la sua carriera calcistica: "Sono molto contento. Con il Lipsia ho fatto tutta la scalata dalla Serie C tedesca fino alla Champions League. È stato bellissimo contribuire alla crescita di una società giovane e scrivere una pagina della sua storia. Napoli? Vincere due titoli è stato incredibile. Essere parte della squadra che ha riportato lo scudetto a Napoli dopo 33 anni è qualcosa che non dimenticherò mai. Futuro? In Germania mi trovo bene, però come stile di vita mi manca Napoli".

Il futuro di Diego Demme

"Penso che il nostro futuro sarà in Germania. Però questa zona mi piace molto e mio padre è nato qui. Era tanto tempo che non tornavamo insieme. Crisi calcio italiano? Non so dire esattamente cosa stia succedendo, perché i calciatori italiani sono forti e giocano in grandi squadre. Però credo che altre nazioni, come Spagna, Francia e oggi anche la Germania, diano più opportunità ai giovani. Forse è questa una delle differenze principali".