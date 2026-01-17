Di Fusco punta sul gioco: "Al Napoli serve muovere palla più velocemente. Su Vergara..."

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “Milinkovic-Savic sta facendo bene, ultimamente non è tanto impegnato. Il periodo critico lo ha superato. Il Napoli contro le squadre che si chiudono deve avere velocità di giocata, altrimenti sbatte contro i portieri. Serve muovere la palla velocemente. A me preoccupa il Milan. L’anno dell’ultimo scudetto, si può dire che sia stato Maignan a portarlo. E oggi sta facendo lo stesso campionato di allora.

Buongiorno oggi è molto più irruento e nervoso. Questo non gli fa raggiungere il livello di prima. De Bruyne e Lukaku? Non hanno subito infortuni normali, ma problemi importanti e bisognerà capire a quell’età se avranno paura di andare subito al massimo, visto che ci sarà il Mondiale da giocare.

Vergara ha dimostrato di esserci ogni volta che è stato chiamato in causa. Ha qualità. Potrebbe servire meglio Hojlund che quando le squadre si chiudono non riesce ad avere palloni realmente giocabili. Magari con Vergara si potrà avere una soluzione per giocare meglio”.