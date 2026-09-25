Italia, il vice Bollini: "Vogliamo calcio offensivo! De Bruyne? Si presenta da solo"

Alberto Bollini presenta Italia-Belgio tra principi offensivi, valorizzazione dei giovani e attenzione alla qualità ed esperienza della squadra belga

Alberto Bollini, vice di Roberto Mancini, è intervenuto ai microfoni della Rai a margine di Italia-Belgio, primo turno dei gironi di Nations League. Di seguito le sue parole.

Tridente offensivo aperto a movimenti?

"Al ct piace il calcio offensivo e trasmetterlo. Siamo all'inizio di questo periodo, c'è intercambiabilità davanti. Conosciamo le qualità di Esposito, Kean è di profondità e Cambiaghi può fissare l'ala".

Arrivi a questo ruolo dopo il percorso nella giovanili.

"Contento di rappresentare la nostra filiera giovanile e di avere tanti giovani nella nostra Nazionale A. Contento del saluto dei ragazzi il primo giorno, ho cercato di trasferire senso di responsabilità e sono ragazzi che vogliono fare bene".

Il Belgio?

"E' una squadra forte con giocatori molto esperti, De Bruyne si presenta da solo. In attacco hanno una nuova generazione di ragazzi molto bravi, anche loro hanno un allenatore nuovo e che pratica un calcio offensivo. Dovremo essere bravi a sfruttare le nostre caratteristiche".