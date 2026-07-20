Fabbroni non ci sta: "Argentina delusione! Hai Messi e lo metti a fare il difensore?"

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Il giornalista Mario Fabbroni è intervenuto sulle frequenze di Radio Napoli Centrale nel corso di Un Calcio alla Radio. Di seguito le sue parole: "La Spagna è la squadra più squadra di tutte, l'ha dimostrato anche in finale. L'Argentina è stata deludente. Ha tradito tutti. Se hai Messi, che lo tieni a fare in campo facendogli fare il difensore davanti alla difesa. Non ha avuto mai la possibilità di andare in porta. L'Argentina è stata resuscitata almeno 3 volte in questo Mondiale.

Lo show dell'intervallo è stato più bello della partita? Lo show organizzato dalla FIFA è durato 27 minuti e sono stati bugiardi, perché doveva durare 15 minuti. Questi eventi dovrebbero spaccare il secondo. Il 4-3-3 è il modulo giusto per Allegri? Per ora sì, ma può anche giocare con il 4-2-3-1. Allegri sta mettendo subito il pallone al centro, e confonde un po'. Ad esempio, Zeman fece vedere il pallone dopo otto giorni. Allegri sta pensando per capire su chi recuperare e chi mollare.

Il Napoli ha diverse trattative in ballo, ma a livello teorico, perché se non arrivano soldi non si chiudono gli acquisti. Si disegnano scenari, per poi cancellarli. Polisportiva Napoli di Rizzetta con una squadra di calcio diversa dalla SSCN? Se Rizzetta ha questa idea di polisportiva, gli faccio questo suggerimento. A Berlino, per esempio, esiste il concetto di polisportiva che nasce dal basso. Non ci sono club privati, ma il sistema è semipubblico. L'Union Berlino è di concezione molto popolare. Pensiamo a quanto costi far fare calcio ad un bambino. Se Rizzetta vuole fare del bene, può costruire una polisportiva dal basso, coinvolgendo i giovani".