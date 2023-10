Fagioli: "Ero ossessionato dai debiti, di notte non dormivo e giocavo per recuperare"

"I soldi che dovevo continuavano ad aumentare e pensavo di giocare solo per tentare di recuperare".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"La notte avevo smesso di dormire. Più il tempo passava più il debito mi ossessionava. I soldi che dovevo continuavano ad aumentare e pensavo di giocare solo per tentare di recuperare". Queste altri rivelazioni di Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus, rilasciate alla Procura Federale. Tuttosport ha potuto visionare gli atti e ha riportato diverse dichiarazioni del calciatore, che ieri ha trovato l'accordo per il patteggiamento a 12 mesi, 5 dei quali commutati in prescrizioni alternative.

Le minacce.

Secondo quanto riportato da Tuttosport il centrocampista ha parlato anche delle minacce ricevute per i debiti di gioco: "Ti spezzo le gambe, mi dicevano. Ma tanto ormai era così tanto il debito che anche se vincevo la scommessa non incassavo nulla, tutto quanto andava solo ad abbassare la quantità di soldi che dovevo ancora a queste piattaforme".

Altri sport, poi il calcio.

Fagioli ha poi parlato, sempre davanti al procuratore federale Giuseppe Chiné, al procuratore aggiunto Giorgio Ricciardi e al sostituto procuratore Luca Scarpa, delle prime scommesse fatte: "Le prime scommesse le piazzai su eventi di tennis e poi di calcio. Ho effettuato delle scommesse su siti irregolari, ricordo di uno denominato Betart e di un altro, Icebet, ce n’erano altri ma non ricordo come si chiamavano perché cambiavano nome ogni mese".