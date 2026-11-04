Porto, Farioli esulta: “Reazione fantastica! Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo per vincere”

Francesco Farioli analizza il 4-1 del Porto sul Napoli: la reazione nella ripresa, il pressing su De Bruyne e la filosofia offensiva.

Grande soddisfazione per Francesco Farioli dopo la vittoria del Porto per 4-1 contro il Napoli, nella quarta giornata della fase campionato di Champions League. Il tecnico italiano, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha elogiato la reazione della propria squadra dopo il pareggio azzurro, sottolineando soprattutto l'intensità e la determinazione mostrate nella ripresa: “Siamo partiti forte, tanto che abbiamo avuto tante occasioni sin dall'inizio. Abbiamo poi sbloccato la gara su palla inattiva e avuto parecchie situazioni che potevano indirizzare il confronto, ma aver concesso 6-7 minuti a una squadra forte come il Napoli ci ha puniti subito. Il gol subito poteva tagliarci le gambe, ma la reazione del secondo tempo è stata fantastica sotto tanti punti di vista, come quello dell'intensità, della determinazione e dell'aver concesso poco. Il risultato che arriva dopo tante ottime prestazioni è importante”.

L'allenatore ha poi spiegato cosa aveva chiesto ai suoi giocatori per trasformare le buone prestazioni delle precedenti partite europee in una vittoria: “Avevo chiesto di dare seguito alle prestazioni che avevamo fatto ma con un po' più di convinzione e fiducia, era nelle piccole cose che si poteva decidere la partita. A parte qualche errore, siamo stati bravi ad andare palla su palla, attaccare a testa bassa e abbiamo fatto tutto quello che dovevamo per giustificare questa vittoria”.

Farioli svela il piano tattico contro il Napoli: pressing aggressivo su De Bruyne

Entrando nel dettaglio della sfida, Farioli ha illustrato la strategia utilizzata per limitare la costruzione offensiva del Napoli, con particolare attenzione ai movimenti di Kevin De Bruyne e alla necessità di aggredire gli azzurri nella propria metà campo: “Era una partita che richiedeva due chiavi di lettura, ferocia senza palla e aggressione totale per andare a prendere i loro due o tre giocatori, a seconda di come ruotavano, sotto la punta. Sono stati tanti i momenti in cui il nostro centrale sinistro è arrivato a prendere De Bruyne nell'area del Napoli. È servita tanta energia, tanta forza, quando gli azzurri venivano nell'uno contro uno, e maggior controllo quando giocavamo in area avversaria. Abbiamo interpretato queste tre fasi con grande maturità”.

Infine, il tecnico ha evidenziato il lavoro svolto per restituire al Porto un'identità aggressiva e offensiva, nel rispetto della tradizione del club portoghese: “Negli ultimi due anni la squadra ha cambiato tanto, ma qui il calcio offensivo e di duelli fa parte del sangue e della storia del Porto: noi abbiamo cercato di riportare quello, di rimetterci quella determinazione e quella forza che ora ci stanno premiando. Sappiamo soffrire, sappiamo essere belli quando serve ma anche umili e lavoratori nei momenti duri: questo mi rende orgoglioso dei ragazzi, ma ora è comunque tempo di pensare al campionato, abbiamo una trasferta complicata”.