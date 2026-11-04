McTominay durissimo a Sky: “Inaccettabile! Ognuno deve tornare a casa a riflettere"

McTominay esplode dopo il 4-1 contro il Porto: rabbia per la sconfitta, troppi infortuni e un messaggio alla squadra.

Scott McTominay non nasconde tutta la propria rabbia dopo la pesante sconfitta del Napoli per 4-1 contro il Porto, nella quarta giornata della fase campionato di Champions League. Il centrocampista scozzese, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita, ha espresso profonda delusione per il risultato, puntando il dito sugli errori commessi dalla squadra e sulla necessità di cambiare immediatamente atteggiamento. Nonostante le numerose assenze, McTominay ha ribadito che gli infortuni non possono rappresentare una giustificazione per il rendimento degli azzurri.

McTominay dopo Porto-Napoli: “Ognuno deve pensare a cosa può fare per migliorare”

Parole durissime quelle del centrocampista, che ha chiesto una riflessione individuale a tutti i compagni per uscire dal momento negativo. McTominay ha sottolineato soprattutto le difficoltà nelle due aree di rigore e il peso delle tante partite disputate dagli stessi giocatori, senza però cercare alibi: “Dobbiamo giocare meglio in entrambe le aree, non possiamo continuare così. Abbiamo perso 4-1, è chiaro sia arrabbiato. Abbiamo tanti infortuni, ma non può essere una scusa anche se gli stessi giocatori scendono sempre in campo. Gli infortuni fanno parte del calcio ma ne abbiamo davvero troppi, non posso spiegare quanto io sia arrabbiato... Ognuno deve tornare a casa e pensare a cosa può fare per migliorare domani”.