Zazzaroni non ci sta: “Ca**ate e pregiudizi su Allegri! Sembra sia il Satana del calcio”

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Ivan Zazzaroni difende Massimiliano Allegri dalle critiche ricevute, sottolineando le difficoltà affrontate dal tecnico del Napoli tra mercato e infortuni.

Le critiche rivolte a Massimiliano Allegri in questo avvio di stagione non convincono Ivan Zazzaroni. Il direttore del Corriere dello Sport, intervenuto al podcast Numer1, ha preso le difese dell'allenatore del Napoli, invitando ad attendere prima di esprimere giudizi definitivi sul suo lavoro.

Zazzaroni: "Andate avanti a criticarlo, poi dirò quello che penso"

Zazzaroni ha commentato così il momento del tecnico azzurro: "Sto ascoltando delle cose meravigliose su Allegri e voglio fare questo commento su di lui, su cosa rappresenta Allegri e su questa sua sfida al destino. Andate pure avanti a criticarlo, parlate, parlate... Il Napoli sul mercato ha preso solo Favasuli. Ha McTominay e Anguissa fuori. Si dice che è difensivo. Cosa mi tocca ascoltare... tutte cazzate e pregiudizi. Lui sembra sia il Satana del calcio. Tutti fenomeni. Io ascolto, poi arriverà il momento in cui dirò esattamente quello che penso".