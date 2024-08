Podcast Fedele: “Napoli in confusione, Conte giochi col 3-5-2. Lukaku non risolverà i problemi"

A commentare le notizie del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex dirigente Enrico Fedele

"Come si può giocare a tre senza leader difensivo e con due centrocampisti come Anguissa e Lobotka, che tutto possono fare tranne una cerniera di centrocampo. Ha bisogno di giocare a cinque, anche Lukaku, dovesse venire, non può giocare con questi centrocampisti, hai bisogno di giocare con un 3-5-2. Se il problema è il ruolo di Kvaratskhelia puoi sempre fargli fare la seconda punta come in Nazionale con la Georgia. Questo Napoli non ha identità, è in uno stato di confusione.

Ma cosa si risolve con Lukaku? Nelle amichevoli questa squadra non ha fatto un gol. Le idee dell'allenatore in questo momento non si sposano con le qualità della squadra. Conte a fine partita per poco non piangeva, era rassegnato, di un uomo che scopre quello che non avrebbe mai pensato. Ma Osimhen perché non poteva giocare queste partite?”.