Gifuni: “Siamo sicuri che sia un bene cedere il Napoli ad un fondo americano?”

Gianluca Gifuni commenta le indiscrezioni sulla possibile cessione del Napoli e si interroga sull’opportunità di un passaggio a un fondo statunitense.

Le indiscrezioni sulla possibile cessione del Napoli continuano ad alimentare il dibattito sul futuro del club azzurro. Sull’argomento è intervenuto il giornalista Gianluca Gifuni, ospite della trasmissione Il Bello del Calcio, in onda su Televomero, che ha espresso perplessità sulle notizie circolate nelle ultime settimane.

Gifuni sul valore del Napoli: “Vale tra i 600 e 900 milioni”

Entrando nel merito della possibile operazione, Gifuni ha dichiarato: “Queste notizie che arrivano credo siano un modo per stimolare qualcuno ad offrire di più. Da quello che so io il Napoli vale tra i 600 e 900 milioni. Siamo sicuri che sia un bene cedere il Napoli ad un fondo americano?”. Il giornalista ha così sollevato interrogativi sia sulle valutazioni economiche del club sia sulle possibili conseguenze di un eventuale cambio di proprietà.