Furia Lo Monaco: "Lega allo sbando, bastava rispettare le regole e giocare a porte chiuse"

Pietro Lo Monaco, ai microfoni di Radio Marte, parla del rinnovo di Mertens: “Mertens aveva perso entusiasmo perché era stata messa in discussione la sua centralità nel gruppo, ora invece sta tornando quel rullo compressore che era stato con Sarri. La scelta di tenerlo è giusta, rappresenta uno dei passi per la ricostruzione del Napoli.

Caos calendari? Nell'emergenza si sarebbe dovuto giocare tutte le partite a porte chiuse dove c'era questa esigenza. Giocare in altre date, in un momento della stagione decisivo, è un errore. Questo è il frutto dell'inesistenza della Lega Serie A, stiamo parlando di presidenti messi e poi ricusati. Ognuno prende decisioni per i propri interessi, era semplice affrontare la questione. Le gare in programma andavano giocate".