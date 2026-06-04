Garcia su Lukaku: "Mi ha sorpreso, pensavo di trovarlo peggio fisicamente"
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Rudi Garcia, ex allenatore del Napoli, oggi ct del Belgio che si prepara per i Mondiali, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport.
Lukaku è tornato segnando un gol nell'amichevole vinta in Croazia martedì. Cosa dobbiamo aspettarci da lui?
"Sono sincero, pensavo di trovarlo peggio dopo la lunga inattività. Al Napoli non ha avuto spazio, spero che in futuro possa giocare con continuità. Ma sono contento che sia guarito, perché un altro come lui nel Belgio non c'è. Andrà dosato, comunque. Capisco che tutti ora lo vogliano vedere titolare già al debutto contro l'Egitto. Ma non sarà così. Andiamo per gradi".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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