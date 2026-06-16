L'ex Santacroce: "Gila sarebbe un grande acquisto. Vergara? Spero vada via"

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Santacroce a TMW: Lukaku, Gila e il futuro del giovane Vergara.

Durante 'Maracanà' su Tuttomercatoweb.com, è intervenuto l'ex difensore del Napoli Fabiano Santacroce, che è partito dall'andamento delle prime partite del Mondiale: "Le sorprese sono la parte più bella del calcio. Primo tempo molto bene dell'Arabia, poi secondo tempo è stata una guerra e la palla non entrava. Mi è piaciuto il coraggio. Tante squadre piccole si sono organizzate bene e ogni partita è dura".

Lukaku col Belgio che entra e segna subito col Belgio. Che farà con lui il Napoli?

"Il costo è eccessivo. Il primo attaccante il Napoli ora ce l'ha. Lukaku se sta bene, crea gioco e segna. Lo abbiamo visto anche col Belgio, ma un conto è avere quei costi per un attaccante, un conto è averlo come secondo. Dipende da come va il mercato. Non so il presidente quanto budget voglia mettere, vuole ridurre il tetto ingaggi e credo che se Lukaku farà bene al Mondiale, lo libererà".

Napoli su Gila, che ne pensa?

"Per me non lo prende a 20, la Lazio ha bisogno di fare cassa per fare mercato. Io credo che non ci sia solo il Napoli su di lui, visti i prezzi...la vedo dura, ma sarebbe un grande acquisto per il Napoli. Perdi uno d'esperienza come Juan Jesus, che sapeva entrare e stare sul pezzo, se arriva Gila sicuramente ci guadagni".

Vergara e Soulè in bilico: chi terrebbe?

"Io spero che Vergara vada via, faccia un anno in prestito, perché ha un potenziale alto ma solo giocando con continuità può imparare tanto".