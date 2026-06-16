Di Fusco: "Meret e Milinkovic insieme non funzionano, vedrei coppia con Vicario o Kovar"

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Di Fusco a Radio Napoli Centrale: portieri, Lukaku e mercato del Napoli.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto l'ex portiere del Napoli Raffaele Di Fusco: "Se mi piace Vicario? Sì, è un profilo alto. Non credo che il Napoli dia via sia Meret che Milinkovic-Savic, non avrebbe senso. Devi avere due portieri di livello, come anche Kovar che ha esperienza internazionale. Da Milinkovic-Savic ci si aspettava di più. E si innesca un meccanismo differente. Io ho sostenuto sempre che Meret è più forte. Il portiere deve prima parare e poi pensare al resto.

Se dovessero cambiare i due portieri? Io credo che il livello Vicario o Kovar è quello di Meret. Per migliorarlo devi prendere Donnarumma o Maignan. Sia per Meret che per Savic credo non sia meglio continuare insieme, non li vedo bene insieme. Non funzionano. Credo che uno dei due vada via. Ma è una mia sensazione. Vedrei una coppia differente o con Kovar o con Vicario.

Dove deve intervenire sul mercato il Napoli? Serve un esterno basso a destra, un centrocampista, un attaccante. Servono altri 3-4 acquisti. E vediamo se Allegri ci porta Rabiot, non sarebbe male. Puntare ancora su Lukaku? Io lo terrei come alternativa, bisogna vedere realmente cosa è successo all'interno dello spogliatoio.

Il Mondiale? C'è stato un fattore. I campioni che hanno giocato con altre squadre più deboli sulla carta hanno paura di prendere le ripartenze. Ho visto tutte le grosse squadre lenti nelle giocate, per paura. E vengono così fuori i pareggi".