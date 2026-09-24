Sorrentino su De Gea: "Prove come quella contro il Napoli per lui sono la normalità"

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Stefano Sorrentino ha elogiato David De Gea dopo la prestazione contro il Napoli, soffermandosi anche sull’evoluzione del ruolo del portiere.

La prestazione di David De Gea contro il Napoli ha attirato anche gli elogi di Stefano Sorrentino. L’ex portiere di Palermo e Chievo, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, ha sottolineato il valore dello spagnolo e la personalità costruita durante i dodici anni trascorsi al Manchester United: “È uno dei portieri più forti dei principali campionati europei. Giocare per dodici anni nel Manchester United richiede una personalità da campione. Prestazioni come quella contro il Napoli, per lui, devono essere la normalità”.

Sorrentino: “Si difende meno o, meglio, si difende male”

Sorrentino ha poi spostato l’attenzione sull’evoluzione del calcio moderno, soffermandosi sui cambiamenti nel ruolo dei portieri e nel modo di difendere: “Oggi portieri e difensori devono saper impostare con i piedi, mentre si è persa l’arte della marcatura a uomo. Si difende a zona e in area si vedono spesso amnesie collettive, come quella della Roma su Lautaro contro l’Inter. Se dopo cinquanta partite di campionato non c’è ancora stato uno 0-0, significa che si difende meno o, meglio, si difende male”.