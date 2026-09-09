Del Genio: “Napoli quando ha coraggio crea e sa essere pericoloso”

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Del Genio analizza il Napoli di Allegri e critica l’atteggiamento troppo difensivo degli azzurri.

Il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, ha analizzato il modo di giocare del Napoli di Massimiliano Allegri, soffermandosi in particolare sull’atteggiamento difensivo della squadra. Secondo il giornalista, il tecnico resta legato a una filosofia calcistica che gli ha permesso di ottenere grandi successi in carriera, ma che aveva già evidenziato alcune difficoltà nella passata stagione al Milan. La sfida contro l’Inter, però, avrebbe mostrato anche un Napoli capace di esprimersi al meglio quando gioca con maggiore coraggio.

"Allegri l’avrà letto, ora deve metterlo in pratica"

"Perché Allegri non cambia questo calcio difensivo che non rende più? Perché c’è un retaggio culturale, calcistico, poi quando con quel modo di giocare hai vinto molto è forse ancora più difficile per alcuni tecnici. Ma già col Milan, essendo 18esimo per pressione ha sofferto ancora di più con le medio piccole rispetto alle grandi sfide. Quindi è stato gia evidente nella scorsa stagione. Da quando è arrivato diciamo speriamo che si convinca, ma già Inter-Napoli è un messaggio forte perché quando ha coraggio da’ il massimo e crea, altrimenti se si abbassa vengono fuori i problemi. Ma Allegri l’avrà letto, ora deve metterlo in pratica".