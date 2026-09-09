Il match-analyst Scognamiglio: "Se fossi Allegri, con l'Arsenal proverei a giocarmela a viso aperto"

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Scognamiglio analizza Napoli-Arsenal e consiglia ad Allegri di giocare la sfida a viso aperto.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di "Sempre Con Te" è intervenuto Domenico Scognamiglio, match-analyst: "Arsenal quasi perfetto, forte, verrà a fare la partita. Non è una squadra di grande possesso. Ama indirizzare gli avversari. In chiave difensiva può concedere qualcosa.

Il punto debole? Ha le sue debolezze, in contropiede può concedere qualcosa. Devi riuscire a creare. Anche il PSG ha sofferto contro l'Arsenal. Allegri ha sempre trovato ottime prestazioni quando era difficile. Il Napoli deve essere cinico. Allegri sta portando avanti qualcosa del ciclo precedente. I risultati stanno influenzando i giudizi su Allegri. La partita non è stata da buttare, al netto dei gol presi dall'Inter, il Napoli sta facendo un calcio positivo ed efficace. Va trovata continuità e ritmo. Quando si gioca con ritmo basso, fa fatica a trovare le trame e risulta meno pericoloso.

Mancano i giocatori di fisicità al Napoli, come si supera l'Arsenal? Non avendo struttura, qualcosa puoi concedere. Il Napoli sta difendendo con questo stile misto sui corner. A maggior ragione che l'Arsenal ha questo modo di battere le palle inattive. Non bisogna stravolgere le proprie certezze.

Il Napoli è più pericoloso quando si gioca ad alti ritmi? Sì, è un'arma a doppio taglio. Ma può essere più efficace, anziché giocare a blocco basso. Se fossi Allegri, proverei a giocarmela a viso aperto. Devi essere propositivo, devi imporre le tue certezze e le tue giocate"