Mertens: "L’Arsenal è la miglior squadra insieme al Psg. Hojlund con De Bruyne farà bene"

vedi letture

Mertens presenta Napoli-Arsenal e punta sull’intesa tra Hojlund e De Bruyne al Maradona.

Dries Mertens, ex attaccante e miglior marcatore della storia del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Prime Video in vista della sfida di Champions League contro l’Arsenal. Il belga ha raccontato ancora una volta il suo legame con Napoli, definendo il ritorno in città come un ritorno a casa. Spazio poi all’analisi della partita e alle qualità degli inglesi, considerati dall’ex azzurro tra le squadre più forti d’Europa.

Mertens punta sulla coppia Hojlund-De Bruyne

"Arrivare qua è arrivare a casa. Cosa mi manca? Iniziamo dalla mozzarella, poi il sole ed il mare. Bella 'Mbriana è la parola che mi piace in napoletano, la usi quando entri in una nuova casa. L’Arsenal è la miglior squadra insieme al PSG. Sarà difficile, ma al Maradona abbiamo vinto grandi partite. Se il Napoli sarà concentrato potrà uscire fuori una grande partita.

Starace ha vinto quattro scudetti, lavora da 44 anni per il Napoli. Siamo diventati amici. Non sono nato come attaccante centrale, ma col gioco che facevamo era facile fare gol. Hojlund? Mi piace vederlo giocare con De Bruyne dietro, Kevin può lanciarlo in profondità. La sua forza è quella, con De Bruyne dietro di lui farà bene. Arteta era un calciatore fortissimo, ora è un allenatore fortissimo. Non sapevo di aver giocato contro di lui".