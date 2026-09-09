Sky, Di Canio: "Dura per il Napoli, De Bruyne può fare la differenza e accendere i compagni"
Tra pochi minuti il Napoli di Massimiliano Allegri affronterà l’Arsenal di Mikel Arteta allo Stadio Diego Armando Maradona. Dagli studi di Sky Sport, l’ex attaccante azzurro Paolo Di Canio ha analizzato la nuova edizione della competizione, soffermandosi in particolare sulle possibilità degli azzurri contro i Gunners.
Di Canio punta su De Bruyne contro l’Arsenal
"Sarà dura per il Napoli, ma l'orgoglio, l'onore e giocatori come De Bruyne che vogliono fare la differenza. Kevin può ricordarsi quanto fatto in carriera contro l'Arsenal e accendere anche i compagni". Secondo Di Canio, dunque, proprio l’esperienza internazionale e la qualità di Kevin De Bruyne potrebbero rappresentare una delle armi principali del Napoli in una partita particolarmente complicata. Il centrocampista belga partirà dal primo minuto nel centrocampo scelto da Allegri per l’esordio europeo degli azzurri.
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