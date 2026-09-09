Napoli-Arsenal, Del Piero: “Azzurri sfavoriti, devono pensare di meno e correre spinti dal pubblico"

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Del Piero indica l’Arsenal tra le favorite e invita il Napoli a sfruttare il Maradona.

Dopo la sconfitta dell’Inter contro il Real Madrid, torna in campo un’italiana in Champions League: alle 21 il Napoli di Massimiliano Allegri affronterà l’Arsenal di Mikel Arteta allo Stadio Diego Armando Maradona. Dagli studi di Sky Sport, Alessandro Del Piero ha indicato proprio i Gunners, insieme al PSG, tra le possibili finaliste della competizione, per poi soffermarsi sull’atteggiamento che dovrà avere il Napoli nella sfida.

Del Piero: «Un Napoli che deve pensare poco»

"PSG e Arsenal le indico come possibili finaliste per quello che hanno fatto l'anno scorso e per quello che potenzialmente possono fare quest'anno, vedo due squadre rinforzate mentalmente. L'Arsenal vorrà colmare questo tassello. Poi c'è il Barcellona, una squadra che sono molto curioso di vedere durante l'anno...

Un Napoli che deve pensare poco. L'Arsenal tutti la conoscono fra i giocatori, sono sicuro sia stata preparata bene la partita. Ogni cambio di allenatore porta entusiasmo da un lato, ma dall'altro un certo sbilanciamento, infatti le squadre che sono partite meglio in campionato sono quelle che hanno mantenuto lo stesso allenatore. Juve, Milan e Napoli non ce l'avevano, perché Spalletti è arrivato a metà stagione. Giocare in casa, da sfavoriti, una gara così bella e importante di tensione ce ne sarà abbastanza, per questo dico di pensare di meno e riflettere di meno, correndo e sapendo offendere spinti dal pubblico".