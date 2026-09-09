Napoli-Arsenal, Seedorf: "Possono giocare alla pari, i Gunners in trasferta fanno più fatica"

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Seedorf presenta Napoli-Arsenal e indica nella fase difensiva di Allegri una possibile chiave.

Clarence Seedorf, ex centrocampista e componente del team di commento di Prime Video per Napoli-Arsenal, ha presentato la sfida di Champions League del Maradona. L’olandese ha sottolineato il valore del club azzurro e il suo rapporto con la città, soffermandosi poi sulle possibilità della squadra di Massimiliano Allegri contro i Gunners e sull’importanza della fase difensiva.

"La qualità migliore di Allegri è sempre stata annullare le doti dell'avversario"

"Venire a giocare a Napoli non è mai una passeggiata. La gente mi ha accolto sempre con calore e rispetto e questo è reciproco, parliamo di un club fantastico, dalla grande storia fatta da giocatori fantastici. E sono la squadra più competitiva e in crescita in Italia da quindici anni.

Non credo avranno ripercussioni, si sono riposati un giorno in più. Gli allenatori hanno certi riti, per fare le cose con sempre più concentrazione e precisone. Il Napoli non deve farsi distrarre. Di solito l'approccio di Allegri nei confronti della fase difensiva lo fa risaltare in questo tipo di partite. La sua qualità migliore è sempre stata annullare le doti dell'avversario e stasera me lo aspetto. Possono giocare alla pari con l'Arsenal, che in trasferta fa un po' più di fatica".