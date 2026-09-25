Gilmour dalla Scozia: "Sono tra i più esperti e aiuterò i giovani"

Billy Gilmour torna con la Scozia dopo aver saltato i Mondiali per infortunio. Il centrocampista del Napoli racconta le prime sensazioni con il nuovo ct.

Dopo il gol realizzato in Fiorentina-Napoli, Billy Gilmour ha raggiunto il ritiro della Scozia per iniziare il nuovo corso con il commissario tecnico Sébastien Pocognoli. Il centrocampista azzurro, tornato in Nazionale dopo l'infortunio che gli aveva impedito di partecipare ai Mondiali, ha raccontato ai canali ufficiali scozzesi le prime giornate di lavoro: "È stato bello ritrovare tutti i ragazzi qui in ritiro. Le prime sessioni d'allenamento col nuovo CT sono andate bene. Tutto positivo dal nuovo staff, molto lavoro sul campo, con e senza palla. Bello, ci siamo divertiti e non vediamo l'ora che arrivino le partite".

Gilmour: "Aiuterò i più giovani e chi è alla prima convocazione"

Gilmour è ormai anche uno degli elementi di maggiore esperienza del gruppo: "Sì, si potrebbe dire che sono uno fra i più esperti ma è piacevole come cosa! Penso sia un bel gruppo, con l'esperienza giusta, aiuterò i più giovani e chi è alla prima convocazione. Il livello è alto, sono sicuro che si stiano divertendo tutti in allenamento". Infine, l'emozione per il ritorno ad Hampden Park: "Non vedo l'ora, mi è mancato ovviamente stare in nazionale, e non vedo l'ora di tornare a giocare di fronte ai tifosi scozzesi!".