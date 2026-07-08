Giordano: "Sicuri di aver visto bene Lucca e Lang? Un ottimo e un buon giocatore..."

vedi letture

Antonio Giordano parla del calciomercato del Napoli, della questione portieri, del ruolo che avrà Vergara e di quelli di Lucca e Lang.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Antonio Giordano, giornalista de La Gazzetta dello Sport: "Chi saranno i portieri del Napoli? Meret e un altro. Cambiarne due è eccessivo. Meret offre garanzie. È il più bravo in circolazione. Ma bisogna tenere presente che Milinkovic-Savic l'hai pagato 22 milioni. Negli ultimi anni hai speso, post Scudetto di Spalletti e nei due anni di Conte sono stati fatti tanti acquisti. Visto e considerato che vengono fuori inchieste sorprendenti bisogna stare attenti.

I pochi gol del Napoli? Penso che possa servire prendere qualcuno, ma Lucca e Lang li abbiamo veramente visti? Penso che Lang sia un ottimo giocatore, Lucca un buon giocatore. Potrebbero avere delle chance dopo aver parlato con il nuovo allenatore. A volte scattano dei meccanismi psicologici. Non li boccerei solo per il gusto di bocciarli. Il mercato è troppo imprevedibile. Vergara dove si colloca? Per me è una mezzala. Ho molta fiducia in lui, resiste, sta sempre in piedi. Non era facile inserirsi in quel Napoli. È un ragazzo disponibile al sacrificio. Sa come giocare e quando farlo. Ha piedi, testa, cervello. C'è un posto per Vergara e Allegri ci sa fare con i ragazzi. Ha dimostrato di avere dei numeri. L'errore è considerarlo un bambino, ma si dimostra per quello che è: un ragazzo fatto, finito, sviluppato e anche maturo".